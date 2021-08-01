Tokat'ta arkadaşlarıyla gittiği piknikte silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa köyü yaylasında bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Elif Saltık (30), kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saltık'ın birlikte piknik yaptığı Ü.K, E.A. ve D.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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