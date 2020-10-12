TOKAT Valiliği koordinesinde yürütülen Kültür Sanat Tokat kapsamında, kentte bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Gökmedrese, Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi'nin restorasyonu yapılacak.

Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde inşa edilen, Tokat'ın tarihi, kültürel ve sanatsal mirasları arasında bulunan türbe ve medreseden oluşan 3 eserin restorasyonu için ekim ayı sonunda Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihaleye çıkacak. Eserlerin restorasyonları ise yaklaşık 3 yıl sürecek.