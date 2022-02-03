Üye Girişi
Son dakika haberleri | Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

03.02.2022 22:49
Son dakika haberleri | Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Tokat'ta bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erenler Mahallesi'nde tartıştığı Erol Öncü'yü (25) av tüfeğiyle öldüren ve olayın ardından kaçtığı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalanan T.M'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri, T.M'ye yardım ettikleri iddiasıyla 9 kişiyi de gözaltına alındı.

Gözaltındaki 10 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.M. tutuklandı. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Kocaeli, Gebze, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tokat'ta tartıştığı kişiyi av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement