Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi otobüs terminalinde M.T. adlı şahsın üst aramasında 95,44 gram bonzai ve 0,91 gram metamfetam maddesi ele geçirtildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT
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