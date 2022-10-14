Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

14.10.2022 11:00
Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi otobüs terminalinde M.T. adlı şahsın üst aramasında 95,44 gram bonzai ve 0,91 gram metamfetam maddesi ele geçirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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