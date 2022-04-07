Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tokat'ta haşladığı yumurtayı ocakta unutan kişi, yanan yumurtanın kokusundan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Samet Gedik (25), sahurda yemek için yumurta haşlamak istedi.

Yumurtayı ocağa koyduktan sonra yeniden uykuya dalan Gedik, evdeki kötü kokuyla uyandı.

Yanan yumurtanın kokusundan etkilenen Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gedik, sağlık ekiplerince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde polisler ve doğal gaz ekipleri inceleme yaptı. Doğal gaz ekipleri evde gaz kaçağının olmadığını belirledi.

Kokudan etkilenen Gedik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.