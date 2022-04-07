Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı

07.04.2022 10:20
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Tokat'ta haşladığı yumurtayı ocakta unutan kişi, yanan yumurtanın kokusundan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta haşladığı yumurtayı ocakta unutan kişi, yanan yumurtanın kokusundan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Samet Gedik (25), sahurda yemek için yumurta haşlamak istedi.

Yumurtayı ocağa koyduktan sonra yeniden uykuya dalan Gedik, evdeki kötü kokuyla uyandı.

Yanan yumurtanın kokusundan etkilenen Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gedik, sağlık ekiplerince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde polisler ve doğal gaz ekipleri inceleme yaptı. Doğal gaz ekipleri evde gaz kaçağının olmadığını belirledi.

Kokudan etkilenen Gedik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da kimyasal madde sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Gaziosmanpaşa'da kimyasal madde sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı Kendini bıçakla yaraladıktan sonra polisten yardım isteyen kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
09:32 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yanan yumurtanın kokusundan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement