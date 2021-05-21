Tokat'ın Zile ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.

Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Fevzi Perçin (47) ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bu arada Zile-Pazar kara yolu Yeniköy yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.