Son dakika haberleri... Tokat'ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmur köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde tek başına yaşayan bir kişinin olduğu bilgisini alan itfaiye ekipleri alevler ve yoğun duman nedeniyle binaya giremedi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin en kazında yapılan aramada ise Kasım Erdem'in (80) cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cenazesi ceset torbasına konularak otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, acı olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkış sebebini öğrenmek için çalışma başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:27 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Tokat'ta yaşlı adam yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti