TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinden çalınan 4 büyükbaş, jandarma ekiplerince Ordu'da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Başçiftlik ilçesine bağlı Karacaören Yaylası'nda 1 ay önce 3 kişinin 4 büyükbaş hayvanı çalındı. Başvuru üzerine jandarma, çalınan hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, hırsızlığı Ordu'nu Korgan ilçesinde bulunan 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin Korgan ilçesinde şüphelilerin ahırlarında yaptığı aramada, çalıntı hayvanlar kulak küpe numaralarından tespit edildi. El konulan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.