Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Turhal ve Almus ilçeleriyle İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tokat ve İstanbul 'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

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