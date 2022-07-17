Son Dakika | Arıkan cinayeti ile ilgili flaş gelişme: 120 saatlik kamera kayıtları incelendi

- Arıkan cinayeti ile ilgili flaş gelişme: 120 saatlik kamera kayıtları incelendi

Katil zanlısı Akçekaya, cinayeti önceden tasarlamış

ÇANAKKALE - Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, özel olarak oluşturulan jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. 120 saatlik kamera kayıtlarının incelendiği cinayetlerde, Akçekaya'nın cinayeti daha önceden tasarladığı belirlendi.

Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın 11 Temmuz günü Gelibolu'ya geldiği, bir ticari taksiyle Karainebeyli köyüne giderek, çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti tasarladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in 13 Temmuz günü çiftlik evinde cansız bedenlerinin ulunmasının ardından, olayı aydınlatmak için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel tim oluşturuldu. JASAT, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, cinayet şüphelisi olarak 6 ay önce çiftlik evine gelerek Nazmi Arıkan alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığını belirlediği Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya üzerinde yoğunlaşarak, teknik ve fiziki takip başlattı.

120 saatlik kamera kayıtları incelendi

Şehirler arası otobüs firmaların yolcu listelerini kontrol eden jandarma ekipleri, terminallerdeki kameralar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Plaka Tanıma Sistemleri (PTS), yol güzergahlarındaki MOBESE ve güvenlik kameraları olmak üzere toplam 120 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi.Sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100'e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya'nın Etiler Mahallesi Tuğcular Sokakta başka bir isme kiralanan evde olduğu kamera kayıtlarından belirlendi.

Bunun üzerine oluşturulan jandarma özel timi, 14 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro dedektiflerinin de desteğiyle adrese baskın düzenleyerek, kimya öğretmeni Ufuk Akçekaya'yı gözaltına aldı.

Ayçiçeği tarlasında gizlenip, 3 saat evi gözetledi

Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya, cinayeti kabul etmese de, ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine otobüs ile geldiğini, buradan da ticari taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti.

Akçekaya'nın bir gün sonra 12 Temmuz günü yine otobüs ile İstanbul'dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüs ile Eceabat ilçesine, sonra da ticari taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainebeyli köyüne geldiği belirlendi. Köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya'nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından yavaş yavaş çiftlik evine yaklaştı. Yaklaşık 3 saat boyunca evi gözetledi.

Arıkan 47, şoförü 66 bıçak darbesiyle öldürüldü

Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan7ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Ekir'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapasından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşık bıçaklamaya başladı. Bu sırada Arıkan'ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker'i aradığı ve 10 saniyelik bir görüşme yaptı. Arıkan'a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker, araca binerek hızlıca yardıma gitti. Bu sırada 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan'ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce kapının arkasına saklandı. Şoför Şerif Eker eve girdiğinde kapının arkasından çıkan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklamaya başlandı. Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası kıyafetlerini değiştirdi

Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı arizaya sakladı. Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal detektörü ve detektör köpek ile birlikte santim santim arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiği ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın, jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söyledi.