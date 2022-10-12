Son dakika haberleri... Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dostluk Madalyası"Türkiye ve Kazakistan arasında 6 anlaşma

- Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dostluk Madalyası"

Türkiye ve Kazakistan arasında 6 anlaşma

ASTANA - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "1. Derece Dostluk Madalyası" takdim etti. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarına devam ediyor. Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından "1. Derece Dostluk Madalyası" takdim edildi.

Erdoğan ve Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliği Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı'na imza konuldu.

Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Müzeoloji, Anıtların Korunması ve Restorasyonu Alanında İşbirliği Mutabakatı'nın imzalandığı törende, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İşbirliği Anlaşması imza altına alındı.