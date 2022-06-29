Son dakika haberleri: Tokayev: "Kazakistan, Hazar'ın her zaman dostluk denizi olmasından yana" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tokayev: "Kazakistan, Hazar'ın her zaman dostluk denizi olmasından yana"

29.06.2022 19:23
Son dakika haberleri: Tokayev: "Kazakistan, Hazar'ın her zaman dostluk denizi olmasından yana"

Bir son dakika haberine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 5 ülkenin paylaştığı Hazar Denizi'nin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı iş birliğinin denizi olmasından yana olduklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 5 ülkenin paylaştığı Hazar Denizi'nin her zaman dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı iş birliğinin denizi olmasından yana olduklarını bildirdi.

Tokayev, bu kez Türkmenistan'ın ev sahipliğinde başkent Aşkabat'ta düzenlenen 6.Hazar Devletleri Zirvesi'ne katıldı.

Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne kavuştuğu Aktau'taki tarihi zirvenin üzerinden 4 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında dünyada çok şey değiştiğini belirten Tokayev, "Koronavirüs salgını, artan jeopolitik gerilimler ve diğer zorluklar, Hazar bölgesinin istikrarını ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için güçlerimizi daha fazla birleştirmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

Tokayev, mevcut dönemde jeostratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve geçiş potansiyeliyle Hazar Denizi'nin öneminin arttığına dikkati çekerek, "Şunun altını çizmek istiyorum ki Kazakistan, Hazar Denizi'nin her zaman dostluk denizi olmasından yana. Aktau Zirvesi, tüm dünyaya Hazar bölgesi devletlerinin en karmaşık sorunlarını yalnızca barışçıl yollarla, iyi komşuluk ruhu içinde çözebilecek kapasitede olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bunun açık kanıtı olarak uzun yıllar süren müzakerelerin sonucunda Aktau Zirvesi'nde Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin imzalanan sözleşme olduğunu kaydeden Tokayev, "Bugün ilk önceliğimiz, söz konusu sözleşmenin tez zamanda yürürlüğe girmesini sağlamak olacak." dedi.

Tokayev, ayrıca Trans Hazar Koridorunun Avrupa, Orta Asya ve Çin arasındaki transit akışındaki artan önemine ve gelecek vadeden Kuzey ve Güney koridorunun geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bölgede gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için modern bir lojistik altyapıya ihtiyaç olduğunu belirten Tokayev, "Minimum maliyetli Hazar Bölgesi Gıda Merkezi'nin oluşturulmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Tokayev, bunun yanı sıra Hazar Denizi'nde sürekli toprak altının aktif olarak işletilmesi, Ural nehrinin denize akan suyunun üç kat azalması gibi faktörler nedeniyle oluşan çevre riskleri karşısında iş birliği yapma çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Hazar Denizi, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tokayev: 'Kazakistan, Hazar'ın her zaman dostluk denizi olmasından yana' - Son Dakika

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