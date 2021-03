Son dakika haberleri: Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli sporcuların sayısı 65'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan milli sporcuların sayısı 65'e yükseldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yabancı ülkelerden seyirci alınmadan gerçekleştirileceği açıklanan 32. Yaz Olimpiyatları'na Türk sporcuların kota alma süreci devam ediyor.

Olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alırken; sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü olimpik programa ilk kez, beyzbol/softbol ise yeniden dahil edilmişti.

Şu ana kadar kazandıkları kota ile Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etmesi kesinleşen ay-yıldızlı sporcuların sayısı 11 branşta 32'si kadın 65'e yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (12 sporcu) yanı sıra artistik cimnastikte 1'i kadın 4, atıcılıkta 4, atletizmde 3'ü kadın 13, boksta 1, bisiklette 2, güreşte 1'i kadın 8, karatede 3'ü kadın 5, tekvandoda 4 (hepsi kadın), yelkende 4'ü kadın 7 ve yüzmede 4'ü kadın 6 sporcu, Tokyo Olimpiyatları için kota elde etti.

Atletizmde düzenlenecek bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabildiği için Türkiye Atletizm Federasyonu, erkekler maratonda kota kazanan 4 milli sporcudan 3'ünü seçecek.

2016 Rio Olimpiyatları'na 48'i kadın 55'i erkek toplam 103 milli sporcu ile katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli sporcular

Artistik cimnastik: Nazlı Savranbaşı (genel tasnif), Ferhat Arıcan (genel tasnif), İbrahim Çolak (halka) ve Ahmet Önder (paralel bar)

Atıcılık: Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca), İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Yusuf Dikeç (10 metre havalı tabanca) ve Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek)

Atletizm: Kaan Kigen Özbilen (maraton), Yavuz Ağralı (maraton), Polat Kemboi Arıkan (maraton), Mert Girmalegesse (maraton), Yasemin Can (5 bin ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (cirit atma), Ramil Guliyev (200 metre), Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Özkan Baltacı (çekiç atma), Necati Er (3 adım atlama), Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş), Yasmani Copello (400 metre engelli) ve Eşref Apak (çekiç atma)

Not: Erkekler maraton yarışında oyunlara katılacak sporcular Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirlenecek.

Bisiklet: Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) olimpiyat sıralama listesine göre ülke olarak 2 kişilik kota kazanıldı.

Güreş: Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Kerem Kamal (Erkekler grekoromen stil 60 kilo), Cenk İldem (Erkekler grekoromen stil 97 kilo), Rıza Kayaalp (Erkekler grekoromen stil 130 kilo), Süleyman Atlı (Erkekler serbest stil 57 kilo), Osman Göçen (Erkekler serbest stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Erkekler serbest stil 97 kilo), Taha Akgül (Erkekler serbest stil 125 kilo)

Karate: Serap Özçelik Arapoğlu (Kadınlar 55 kilo), Merve Çoban (Kadınlar 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kadınlar +61 kilo), Uğur Aktaş (Erkekler 75 kilo), Ali Sofuoğlu (Erkekler kata)

Not: Tokyo 2020'nin ertelenmesi sebebiyle Dünya Karate Federasyonu, 20 Mayıs 2020'de aldığı kararla Olimpik Sıralama Listesi'nin kesinleşeceği tarihte değişikliğe gitmiş ve yeni tarihi Mayıs 2021 olarak açıklamıştı.

Tekvando: Rukiye Yıldırım (Kadınlar 49 kilo), Hatice Kübra İlgün (Kadınlar 57 kilo), Nur Tatar (Kadınlar 67 kilo), Nafia Kuş (Kadınlar +67 kilo)

Yelken: Ecem Güzel (Laser radial), Alican Kaynar (Finn), Deniz Çınar (470), Ateş Çınar (470), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü), Beste Kaynakçı (470), Okyanus Arıkan (470)

Yüzme: Berkay Ömer Öğretir (100 ve 200 metre kurbağalama), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Beril Böcekler (1500, 800 ve 400 metre serbest), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Merve Tuncel (1500, 800 ve 400 metre serbest), Deniz Ertan (1500 ve 800 metre serbest)

Not: Tokyo 2020'ye yüzmede her bir stilde aynı ülkeden en fazla 2 sporcu katılabilmektedir. Kadınlar 1500 metre serbest ve 800 metre serbest stilde 22 Şubat tarihi itibarıyla 3 milli sporcu olimpiyat A barajını geçmiştir. Her bir stilde olimpiyatlara katılacak sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenecektir.

Olimpiyat vizesi alan tek takım, A Milli Kadın Voleybol Takımı

CEV 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesini takım olarak (12 sporcu) kazandı.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar takım sporlarında tek kotaya kadınlar voleybolda sahip oldu. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmıştı. Rio 2016'ya katılamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de ikinci kez Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek.

Türkiye, olimpiyatlara kota kazandıran organizasyonların temmuz ayına kadar gerçekleştirilmesiyle birçok branşta daha kota kazanarak, Tokyo'da Rio'dan daha fazla sporcu ile yarışmayı hedefliyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve ilgili uluslararası federasyonlar, akreditasyon işlemlerinde, kesin isim listelerinin teslim edileceği son tarihi 5 Temmuz ve kota yarışmaları döneminin bitiş tarihini 29 Haziran olarak açıklamıştı.