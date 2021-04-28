Son dakika haberleri... Tokyo Olimpiyatları'nda ülke içi seyircileriyle ilgili karar haziran ayında verilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na seyirci alınıp alınmamasına ilişkin karar haziran ayında verilecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, olimpiyatları güvenli bir şekilde düzenlemek için hazırlanan yönetmeliğin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların Japonya'ya hareket etmeden önce iki kez Kovid-19 testi yaptırmaları gerekecek.

Organizasyonda virüsün yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler alınacak, sporculara da her gün Kovid-19 testi uygulanacak.

Tokyo Olimpiyatları'nda daha önce nisan ayında alınacağı belirtilen ülke içi seyircilerin durumuna yönelik karar ise haziranda verilecek.

IOC, geçen ay olimpiyatlara Japonya dışından seyirci kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Japon basınında yer alan haberlerde, yetkililerin, oyunlara hiç seyirci kabul etmemek ile yüzde 50'si kapasite oranında seyirciye izin vermek dahil birkaç opsiyon üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.

2020 yılında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerine ertelenmişti.