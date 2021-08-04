Son dakika haberleri: Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 322'ye yükseldi - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda rekor sayıda 29 yeni Covid-19 vakasının daha doğrulanmasıyla oyunlarla ilişkili enfeksiyonların sayısı 322'ye yükseldi. Yunan artistik yüzme takımı üyeleri arasında da ilk küme enfeksiyonunun tespit edildiği bildirildi.

Korona virüs nedeniyle bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz'da sıkı tedbirler altında kapılarını açan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda salgın bilançosu ağırlaşıyor. Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, 29 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği bildirildi. Yeni vakaların olimpiyatlardaki ilk küme enfeksiyonunu da içerdiği kaydedildi. Yunanistan artistik yüzme takımının 4'ü sporcu 5 üyesinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili vakaların sayısı 322'ye yükseldi.

VAKA SAYILARI ENDİŞELERİ ARTTIRDI

Korona virüs enfeksiyonlarının son günlerde tırmanışa geçtiği Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 957 bin 698'a yükselmiş, ölü sayısı da 15 bin 232'ye ulaşmıştı. Japonya hükümeti, sağlık sistemindeki olası bir tıkanıklığı önlemek adına durumu ağır olmayan Covid-19 hastalarından iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.

(Burak Ersoy7İHA)