Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

15.10.2020 13:34

- Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti Gaziantep'te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

- Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te toplu taşıma aracının çarptığı yaşlı adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 13 Ekim günü Şehitkamil ilçesine bağlı İncili Pınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,72 yaşındaki Ali Süzer, mali müşavir oğlunu ziyaret için gittiği sırada karşıdan karşıya geçtiği yolda toplu taşıma aracının çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adam iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Süzer'in cansız bendeni hastaneden alınarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti
Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Toplu Taşıma, Gaziantep, Ekim, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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