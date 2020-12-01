Son dakika! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ-2 - Son Dakika

Son dakika! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ-2

01.12.2020 09:18
Son dakika! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ-2, System.String[]

Son dakika haber... Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Ali Kerem BENGİ / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Ali Kerem BENGİ/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ataşehir Bostancı Köprüsü üstünde yapılan denetimlerde ekipler maske ve yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Otobüs duraklarında kısmi bir yoğunluk yaşandı. Vatandaşların toplu taşımaya binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA DENETİMİ

Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

MALTEPE'DE DENETİMMaltepe'de de denetim yapıldı. Gülsuyu Köprüsü'nde toplu taşıma araçlarını durduran trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte olup olmadıkları kontrol etti. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarıları da bulunuldu.

Görüntü dökümü: ----------------------ATAŞEHİR-Ekiplerden görüntü-Araçların durdurulması-Duraktaki yoğunluk-Maske ve sosyal mesafe kontrolü-Ekiplerin yaptığı uyarılar-Genel ve detay görüntülerBEŞİKTAŞBeşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde denetim yapılmasıOtobüslerin durdurulmasıTaksilerin durdurulmasıEvrakların kontrol edilmesiGenel ve detaylarMALTEPE Denetim noktası Trafik polisleri toplu taşıma araçlarını durdurması Polislerin araçlarda vatandaşların maske kontrolü  Minibüs ve taksi dezenfekte olup olmadığı konrolleri Genel ve detaylar


Trafik Şube Müdürlüğü, Toplu Taşıma, Koronavirüs, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ-2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? 9 ayda 3 kez korona olan 101 yaşındaki kadın taburcu oldu Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek         
09:50
Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar Sokağa çıkma kısıtlamasında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar         
09:11
Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler"         
08:37
Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi         
08:13
MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü         
07:28
Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi         
02:31
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı         
22:00
Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti         
21:17
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 09:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei