Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Haftası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Kızılay Haftası nedeniyle, Kızılay Toplum Merkezini ziyaret etti.
Polisler, merkez çalışanlarına karanfil vererek, Kızılay Haftası'nı kutlandı.
Kızılay Toplum Merkezi çalışanları, günün anısına polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak Mustafa Kemal Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Programda, öğrencilere ay yıldız armalı şapka ve Türk bayrağı hediye edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden çeşitli etkinlikler - Son Dakika