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Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

17.02.2022 11:00
Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'nin çatısında yangın çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'nin çatısında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi Kalecik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toplum Sağlı Merkezi çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sağlık çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Karakoçan, İtfaiye, Elazığ, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Toplum Sağlığı Merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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