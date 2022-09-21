TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNAN YASEMİN'İN 2 AĞABEYİ, EŞİ VE GÖRÜMCESİ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce eşi Yasemin Demir'i (34) öldürüp, kum ocağında gömdüğünü itiraf eden Rüstem Demir (34) ile kız kardeşi Mensure Demir (36) ve kadının ağabeyleri Mümtaz Demir (44) ile Mehmet Aziz Demir (49) tutuklandı. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Bismil ilçesinde, 9 Aralık 2020'de Rüstem Demir, 3 çocuk annesi eşi Yasemin Demir için polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp kadın için çalışma başlattı, cinayet şüphesiyle özel ekip kuruldu ve aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, Yasemin Demir'in 18 Mart 2021'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevine giren eşi Rüstem Demir'in bulunduğu Marmara Cezaevi'ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. Ekip, Demir'in çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişletip, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan görüşmelerde görümce Mensure Demir, Rüstem Demir'in, Yasemin Demir'i öldürdüğünü ve ilçe dışında kum ocağında gömdüğünü, tehdit edildiği için kimseye söylemediğini itiraf etti. Mensure Demir, ifadesinde, kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.'nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.'ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise Yasemin Demir'in ağabeyi Mehmet Aziz Demir olduğunu kaydetti. Mensure Demir'in itirafıyla Rüstem Demir ile akrabaları K.D. ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, gözaltına alındı. C.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti'nden cezaevinde olduğu tespit edildi. K.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan yer tespiti sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izinli kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte kadın cesedi bulundu. İncelemede cesedin, Yasemin Demir'e ait olduğu tespit edilirken, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Rüstem Demir de Yasemin Demir'i öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bunu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu söyledi. Şüpheliler Rüstem Demir ile kız kardeşi Mensure Demir ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIKMIŞ

Öte yandan Rüstem Demir'in 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'kasten yaralama', kız kardeşi Mensure Demir'in 'açıktan ve evden hırsızlık', Yasemin Demir'in ağabeyi Mümtaz Demir'in 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'tehdit', 'hakaret', diğer ağabeyi Mehmet Aziz Demir'in de 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma', 'tefecilik' ve 'mala zarar verme' suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi. (DHA)