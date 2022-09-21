TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNAN YASEMİN'İN 2 AĞABEYİ, EŞİ VE GÖRÜMCESİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNAN YASEMİN'İN 2 AĞABEYİ, EŞİ VE GÖRÜMCESİ TUTUKLANDI

21.09.2022 12:58

DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce eşi Yasemin Demir'i (34) öldürüp, kum ocağında gömdüğünü itiraf eden Rüstem Demir (34) ile kız kardeşi Mensure Demir (36) ve kadının ağabeyleri Mümtaz Demir (44) ile Mehmet Aziz Demir (49) tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce eşi Yasemin Demir'i (34) öldürüp, kum ocağında gömdüğünü itiraf eden Rüstem Demir (34) ile kız kardeşi Mensure Demir (36) ve kadının ağabeyleri Mümtaz Demir (44) ile Mehmet Aziz Demir (49) tutuklandı. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Bismil ilçesinde, 9 Aralık 2020'de Rüstem Demir, 3 çocuk annesi eşi Yasemin Demir için polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp kadın için çalışma başlattı, cinayet şüphesiyle özel ekip kuruldu ve aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, Yasemin Demir'in 18 Mart 2021'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevine giren eşi Rüstem Demir'in bulunduğu Marmara Cezaevi'ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı. Ekip, Demir'in çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişletip, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan görüşmelerde görümce Mensure Demir, Rüstem Demir'in, Yasemin Demir'i öldürdüğünü ve ilçe dışında kum ocağında gömdüğünü, tehdit edildiği için kimseye söylemediğini itiraf etti. Mensure Demir, ifadesinde, kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.'nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.'ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise Yasemin Demir'in ağabeyi Mehmet Aziz Demir olduğunu kaydetti. Mensure Demir'in itirafıyla Rüstem Demir ile akrabaları K.D. ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, gözaltına alındı. C.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti'nden cezaevinde olduğu tespit edildi. K.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan yer tespiti sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izinli kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte kadın cesedi bulundu. İncelemede cesedin, Yasemin Demir'e ait olduğu tespit edilirken, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Rüstem Demir de Yasemin Demir'i öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bunu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu söyledi. Şüpheliler Rüstem Demir ile kız kardeşi Mensure Demir ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIKMIŞ

Öte yandan Rüstem Demir'in 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'kasten yaralama', kız kardeşi Mensure Demir'in 'açıktan ve evden hırsızlık', Yasemin Demir'in ağabeyi Mümtaz Demir'in 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'tehdit', 'hakaret', diğer ağabeyi Mehmet Aziz Demir'in de 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma', 'tefecilik' ve 'mala zarar verme' suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Isparta'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Isparta'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı Çorum'da otomobil ve cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı Çorum'da otomobil ve cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yasemin Demir, Mehmet Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNAN YASEMİN'İN 2 AĞABEYİ, EŞİ VE GÖRÜMCESİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNAN YASEMİN'İN 2 AĞABEYİ, EŞİ VE GÖRÜMCESİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement