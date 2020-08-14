Son dakika haberleri | Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika haberleri | Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 22 adrese eş zamanlı olarak düzenlene operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda drone ve hassas burunlu dedektör köpek Maximilion'da katıldı. Yapılan titiz çalışma sonucu önceden belirlenmiş 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda arama yapılan ikametlerde 300 fişek halinde 1 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 230 gram eroin, 350 gram sentetik kannabinoid, 4 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 20:20

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Torbacılara şok baskın: 17 gözaltı - Son Dakika
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