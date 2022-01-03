Son dakika haberleri! Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü (2) - Son Dakika

POLİSİ ARADI, TESLİM OLDU

Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayan E.K., olayın ardından evine giderek, polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Şüphelinin olay yerinden kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, adresini bildiren E.K.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada Erkan Aysu da olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Toplam 20 suçtan kaydı bulunan Erkan Aysu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,