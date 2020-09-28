Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bahçe ilçesinde yaralama olayına karıştığı iddiasıyla E.B isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan tornavidayı inceleyen ekipler, sap kısmının içine gizlenmiş halde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu, Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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