Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bahçe ilçesinde yaralama olayına karıştığı iddiasıyla E.B isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan tornavidayı inceleyen ekipler, sap kısmının içine gizlenmiş halde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlı işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:33 - Kaynak: AA
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