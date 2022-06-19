Son dakika haberleri... 'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama

19.06.2022 12:17

Bir son dakika haberine göre 'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama Yeşilin her tonuyla stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası Masmavi suyu ve berraklığı, gölün kenarlarında bulunan nilüfer çiçekleri ile öne çııyor Havadan görüntülenen göllerin kartpostallık görüntüleri...

'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama

Yeşilin her tonuyla stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası

Masmavi suyu ve berraklığı, gölün kenarlarında bulunan nilüfer çiçekleri ile öne çııyor

Havadan görüntülenen göllerin kartpostallık görüntüleri

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan bin 702 metre rakımda bulunan Akseki Dipsiz Göl ve Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylası'ndaki Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'ün masmavi suları ve menderesleri havadan drone ile görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesi ve Gündoğmuş ilçelerinde Toroslarda bulunan Dipsiz Göl ve Eğri Göl Yaylaları, doyumsuz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Eğrigöl, masmavi suyu ile doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gölün yaklaşık 72 metre derinliği ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Çimlerle kaplı yaylada menderesler doğaya farklı bir güzellik katarken, yaz aylarında haftanın her günü stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yeşilin her tonunun bulunduğu yaylada vatandaşlar, fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede kalıyor. Masmavi suyu ve berraklığı, gölün kenarlarında bulunan nilüfer çiçekleri ile öne çıkan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu bölgede güzel vakit geçiriyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylasında Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, Haziran ve Temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Haziran ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye çıktığı bölgeye, Kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu menderesler arasında rengarenk açan çiçekler, dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile eşsiz bir manzara oluşturuyor.

"Dipsiz Göl"

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan 1702 metre rakımlı Dipsiz Göl, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gölde açmaya başlayan nilüfer çiçekleri ise göle ayrı bir hava katıyor.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gündoğmuş, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 'Toroslar'ın incileri' Dipsiz Göl ve Eğrigöl 'den bahara muhteşem selamlama - Son Dakika
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