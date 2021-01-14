Son dakika haberleri: Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Şahin yönetimindeki 25 LE 637 plakalı otomobil, ilçenin Ortalıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan uluslararası D-100 kara yolu, temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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