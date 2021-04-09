Son dakika haberleri: Tosya polis teşkilatından kaymakama ziyaret

Son dakika haberine göre Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman polis haftası nedeniyle beraberinde polis memurları ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret etti.

Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman polis haftası nedeniyle beraberinde polis memurları ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret etti. Polis haftası nedeniyle Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman polis memurları ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti. Polis haftasını kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin, "Cennet vatanımızın dört bir tarafında gece gündüz demeden görev yapan, huzur ve güvenliğimizin teminatı tüm kahraman polislerimizin Polis Haftasını kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan aziz polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. İyi ki varsınız" dedi. - KASTAMONU

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