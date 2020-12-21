Son dakika! TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika! TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, son yolculuğuna uğurlandı
21.12.2020 15:41
Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 54 yaşında vefat eden Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 54 yaşında vefat eden Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Dal'ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Dal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.
Bir süredir Kovid-19 tanısıyla tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybeden Nurullah Dal, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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