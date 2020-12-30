Son dakika haberleri | Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haberleri | Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları

30.12.2020 10:23
Son dakika haberleri | Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları, System.String[]

Son dakika haberler... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki temizlik çalışmalarının ilk günkü hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki temizlik çalışmalarının ilk günkü hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, daha yaşanılabilir bir Trabzon için belediye ekiplerinin gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğü, büyük projelerin yanı sırı vatandaşların sorunsuz bir yaşam sürmesi adına çaba gösterildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarımız da ilk günkü özenle sürmektedir. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, cami avluları, hastane önleri, kamuya açık alanlarda etkin yıkama çalışması gerçekleştirmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Of, Çaykara, Sürmene, Maçka, Akçaabat, Düzköy, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı başta olmak üzere tüm ilçelerde yol betonlama, asfalt serimi, tretuvar beton, parke, kaldırım ve kanava temizliği çalışmasının da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları - Son Dakika


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