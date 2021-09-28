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"Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika

"Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

28.09.2021 15:21

Trabzon'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Trabzon'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kıyafetler, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

Kızlar Manastırı Sergi Salonu'ndaki sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Serginin açılışı öncesi konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nda Selçuklu medeniyetinin birçok eserinin, kostümünün, replikasının ve heykelinin sergilenmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Zorluoğlu, manastırın yaşayan bir mekan olacağını belirterek, "Kültür sanat etkinliklerimizin yoğun bir şekilde yer aldığı vücut bulduğu mekan olacak ve işte onun ilk örneğini bugün burada vermiş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde açılan sergide amaçlarının genç kitlelere ulaşarak Selçuklu ve Danişmendlileri tanıtmak olduğunu ifade etti.

Karadeniz turnesi kapsamında Trabzon'da 325 parçadan oluşan serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Fırat, "Sergide, sultanların, hanım sultanların, banilerin, ulemaların kitreden, dökümden ve canlandırma silikondan yapılan heykelleri, replika kostümler, Selçuklu'yu ve Danişmendlileri ifade eden aynı zamanda menkıbe tasviri dediğimiz yaşanmışlıklarıyla yağlı boya tablolara dönüştürdüğümüz bir koleksiyon yer aldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fırat, katılımcılara sergide yer alan eserleri tanıttı.

AK Parti Trabzon Mİlletvekili Salih Cora, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sanatseverlerin açılışına katıldığı sergi, 5 gün ziyarete açık olacak.

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı
Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi açıldı

Selçuklu, Trabzon, Turizm, Fırat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı - Son Dakika
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