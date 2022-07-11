Öte yandan Sezgin Yılmaz'ın, Marmara depreminin yaşandığı 17 Ağustos 1999'da Adapazarı'nda bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, depremden yara almadan kurtulduğu ancak kardeşi Ali Yılmaz 'ı kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Trabzon'da devrilen ağacın altında kalan baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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