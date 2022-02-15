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Son dakika haberleri: Trabzon'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trabzon'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

15.02.2022 13:09
Son dakika haberleri: Trabzon'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Sezgin Akdeniz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlendiği değerlendirilen Akdeniz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Beşikdüzü, Trabzon, Akdeniz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trabzon'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika


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