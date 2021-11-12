Son dakika haberleri... Trabzon'da evde ölü bulunan genç uyuşturucudan hayatını kaybetmiş - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Boztepe mahallesinde önceki gün evinde ölü olarak bulunan gencin uyuşturucu komasından hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım günü Boztepe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Altahan Aksu'nun evinde fenalaştığı ihbarı üzerine söz konusu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gence müdahale etti. Yapılan muayene sonucu gencin öldüğü belirlenirken, olay yerine polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, evde yaptığı incelemede uyuşturucu maddeye rastlarken, şahsın ölüm nedenine ilişkin ikametinde yapılan arama ve incelemelerde sentetik ecza ve uyuşturucu madde bulundu.

Altahan Aksu isimli şahsın ölüm nedeninin aşırı doz alımıyla gerçekleştiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla belirleneceği bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla uyuşturucuyu temin eden İ.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ikametinde 33 gr. metamfetamin, 2 blister halinde 14 adet sentetik ecza, bir miktar kenevir tohumu, 8 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan şırınga, uyuşturucu madde paketlemede değerlendirilen alüminyum folyo ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON