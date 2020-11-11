Son dakika haberleri! Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U'nun, sahte kimlik kullanarak inşaat işleriyle uğraştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte örgüte ait hücre evlerine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ardışık arama kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç yüzbaşı M.U'nun bir hücre evinde saklandığı tespit edildi.

Trabzon 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski yüzbaşı, sahte kimlikle yakalandı.

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