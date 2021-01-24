Son dakika haberleri! Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi ihaleye çıkıyor

24.01.2021 13:21
Son dakika haberleri! Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi ihaleye çıkıyor, System.String[]

Son dakika haberler... Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesinin, 26 Ocak Salı günü ihaleye çıkacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesinin, 26 Ocak Salı günü ihaleye çıkacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Trabzonlu vatandaşları denizle buluşturmayı amaçlayan ve bir yılda tamamlanması öngörülen projenin, yaklaşık 70 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Açıklamada, Trabzon'da doğal yapısını koruyan en güzide yerlerden biri olan Ganita'nın yeniden eski günlerine dönmesi, vatandaşların ve turistlerin güzel vakit geçirebilmesi için Ganita-Faroz arasında hazırlanan kentsel tasarım proje çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Toplamda 200 bin metrekarelik alana sahip yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridinde bulunan projeyi tasarlarken eski Ganita, eski Faroz ve aradaki aksları göz önünde bulundurduklarına işaret edilen açıklamada, Ganita'yı eski haline dönüştürecek projenin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında Gazipaşa'dan ve Cumhuriyet Caddesi'nden farklı yol aksları oluşturulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Moloz'da yapılan caminin etrafındaki düzenleme çalışmaları ile Ganita etrafındaki bölgemizi birbirine bağlayacak eğimi düşük köprülerle birlikte iki taraftaki alanın yaya sirkülasyonunu sağlamayı hedefledik. Ganita-Faroz Projesi kapsamında 1 restoran, 4 kafe, 7 büfe, 1 personel birimi, 2 bebek bakım ve engelli tuvaletleri ve 2 su deposu oluşturuldu. 76 bin metrekarelik yeşil alan mevcut. Yaklaşık olarak 3 kilometreye yakın bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacaktır. 1500 metrekarelik toplam üst yapı alanı bulunmaktadır. İnovatif çocuk oyun alanları, büfeler, gün batımı, gün doğumu terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, su gösterilerinin olduğu alanlar yer almaktadır. Faroz'a doğru olan kısımda ise denize doğru inen iskeleler, seyir terasları oluşturuldu. Aralıklı olarak büfeler yerleştirildi. Balık tutma alanları, bu alanlarda engellilerin, yaşlıların ve çocukların kullanabileceği alanlar ve çocuk oyun köyü oluşturuldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesine çok önem verdiklerini belirterek, vizyon projeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Zorluoğlu, Ganita'nın, geçmiş yıllarda Trabzon'un çok önemli uğrak yerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita'yı tekrar şehirle buluşturmak, Trabzonluların dinlenebilecekleri, vakit geçirecekleri ve denizle buluşabilecekleri bir alan haline getirmek istiyoruz. Bir yıldır bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten çok emek harcadığımız bir proje oldu. Yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak projemiz için 26 Ocak Salı Günü ihaleye çıkacağız." ifadesini kullandı.

Mart başı gibi çalışmalara başlamayı planladıklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıllık süre içerisinde Ganita'dan Faroz'a kadar çok farklı bir destinasyon ortaya çıkarmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ve amatör balıkçılarımız için iskeleler, çocuklarımız ve gençlerimiz için de inovatif uygulamalar yapacağız. Ganita'dan Faroz'a kadar yapacağımız yürüyüş ve bisiklet yolları, Faroz'dan sonra Beşirli'ye kadar var olan aksla birleşecek. Hedefimiz hemşehrilerimizin Ganita'dan bisiklet, kaykay ve patenle Medical Park Stadına kadar gidebilmesi. Vatandaşlarımızın tekrar sahille barışmasına büyük katkı yapacak bu önemli projemiz şimdiden Trabzon'umuza hayırlı olsun."

Bisiklet, Trabzon, Salı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trabzon'da Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi ihaleye çıkıyor - Son Dakika


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