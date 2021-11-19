Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında arama kararı bulunan B.K. ve M.M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.