Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada

06.05.2022 15:40
Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada

Son dakika gelişmesine göre TRABZON'un Akçaabat ilçesinde akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak yığını ve taşların aşağıya doğru aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akçaabat- Düzköy kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmını çevreleyen istinat duvarı üzerindeki yamaçta dün heyelan oldu. Toprak yığını ve taşşlar hızla akarak akaryakıt istasyonun duvarına kadar yanaştı. Alanda temizleme çalışması başlatılırken, heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; heyelanda toprak ve taş kütlelerinin saniyeler içerisinde sürüklendiği ve çevreye toz bulutu yayıldığı görülüyor.


Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada
Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada
Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada
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Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada - Son Dakika


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