Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi

01.04.2022 22:22
Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi

Son dakika gündem haberi... Trabzon'da dere yataklarındaki su miktarı yüksek kesimlerde karın hızla erimesi sonucu 3 katına çıktı.

Trabzon'da dere yataklarındaki su miktarı yüksek kesimlerde karın hızla erimesi sonucu 3 katına çıktı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak yüksek kesimlerdeki karın hızla erimeye devam ettiği belirtildi.

Karın erimesi neticesinde dere yataklarında akışa geçen su miktarının yaklaşık 3 katına çıktığı ve artmaya da devam ettiği vurgulanarak, DSİ'nin gerekli takipleri yaptığı, gerekli olması halinde acil müdahalede bulunmak üzere ekiplerin hazır tutulduğu kaydedildi.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerdeki vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YORUMLAR
500
Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı Muğla'da 19 yılda 89 bin 825 dekar arazi sulamaya açıldı Su havzalarıyla ilgili projenin Doğu Karadeniz paydaşları Trabzon'da buluştu Su havzalarıyla ilgili projenin Doğu Karadeniz paydaşları Trabzon'da buluştu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:28:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Trabzon'da hızla eriyen kar nedeniyle derelerin debisi yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement