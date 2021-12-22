Son dakika haberleri! TRABZON'DA JANDARMADAN EN UZUN GECEYE ÖZEL KLİP - Son Dakika

TRABZON'da İl Jandarma Komutanlığı, yılın en uzun gecesi 21 Aralık nedeniyle, kentin tarihi ve turist yerlerinin yanı sıra ekiplerin, gece görevi, devriye, uygulama ve denetimlerini içeren video klip hazırlandı. Sosyal medyadan 'en uzun gece; huzurunuz mutluluğumuzdur' notuyla paylaşılan klip, beğeni topladı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık dolayısıyla hazırladığı klibi, sosyal medyadan yayınladı. 1 dakikalık videoda; gece görev yapan jandarma ekiplerinin, kentin tarihi ve turist yerlerinin yanı sıra bazı uygulama noktaları ve yüksek kesimli yerleşim yerlerindeki denetim ve kontrollerine yer verildi. 'En uzun gece; huzurunuz mutluluğumuzdur' adlı videoda; Huzurunuz mutluluğumuzdur parolası ile hazırlanan kısa videoda Girilmedik in kalmayana kadar, memleketin her bir metrekaresinde huzur ve güven sağlanana kadar; dinlenmek yok, uyumak yok. Gün, gece, kar, kış yok. Yol sarp, yol çetin yol soğuk, ay yıldızın ışığı yeter bize, gece çökerse. Cumhuriyetin ışığı ısıtır bizi, ayaz çıkarsa. Milletin duası yeter bize zora düşünce. Kar düşer çığ olur, yiğit düşerse toprağa bu toprak vatan olur ifadeleri seslendirildi. Video, paylaşıldığı sosyal medyada yoğun ilgi görüp, beğeni topladı.