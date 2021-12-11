Son dakika haberleri: Trabzon'da jandarmadan 'huzur ve güven' uygulaması

Son dakika haber: TRABZON'da jandarma ekiplerince 'Bölgesel Huzur ve Güven' adı verilen uygulama gerçekleştirildi.

TRABZON'da jandarma ekiplerince 'Bölgesel Huzur ve Güven' adı verilen uygulama gerçekleştirildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi Pelitli, Çimenli ve Yalıncak Mahalleleri'nde 'Bölgesel Huzur ve Güven' adı verilen uygulama gerçekleştirdi. 71 askeri personelin katıldığı denetimlerde, 1065 kişi ve 698 araç sorgulandı. Çeşitli eksiklikleri nedeniyle 5 araç şoförüne toplamda 1570 TL idari para cezası uygulandı.

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