Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.