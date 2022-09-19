Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar - Son Dakika
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Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar

19.09.2022 22:34
Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis lojmanlarından gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın başından silahla vurulmuş halde kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.

Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar - Son Dakika
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