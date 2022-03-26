Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

26.03.2022 18:56

Son dakika haberine göre Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine,

yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

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Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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