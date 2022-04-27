Son dakika haberleri: Trabzon'da kedi öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Trabzon'da kedi öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 yıl hapis cezası verildi

27.04.2022 14:33
Son dakika haberleri: Trabzon'da kedi öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberi... Trabzon'da, 3 aylık kedinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'da, 3 aylık kedinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, ilk duruşmaya katılmayan ve haklarında zorla getirilme kararı bulunan sanık Mahmut E. ile müşteki olan eşi Y.E ile sanığın ablası E.Y. katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E, savunmasında, kediyi fark edemediğini ve yastık sanarak duvara fırlattığını öne sürdü.

Sanığın müşteki olan eşi Y.E. ise olay günü başka odada bulunduğu sırada eşinin bağırdığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen sanığın ablası E.Y. de yaralanan kediyi alarak Ortahisar Belediyesine ait veteriner kliniğine teslim ettiğini aktardı.

Mahkeme heyeti sanığın "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İyi hal indirimi uygulanmayan sanık Mahmut E'ye ceza erteleme de verilmedi.

Mahmut E, Ortahisar ilçesindeki evinde 7 Aralık 2021'de, eşi Y.E. ile aralarında yaşanan tartışma üzerine 3 aylık yavru kediye şiddet uygulamıştı. Yavru kedi, olaydan bir hafta sonra ölmüş, sanığa 1500 lira idari para cezası uygulanmıştı.

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Ortahisar, Trabzon, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trabzon'da kedi öldürdüğü öne sürülen sanığa 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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