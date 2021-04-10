TRABZON'DA, 'KISITLAMADA BAZI KİŞİLER MARKET POŞETİNİ ELİNE ALIP GEZİYOR' TEPKİSİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar, bazı kişilerin ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını iddia ederek tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da hafta sonu kısıtlama tedbiri uygulanıyor. Kısıtlamada köy ve mahallelere çıkılmasının önüne geçilmesi için kent merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarını gösteren belgeler ile görev yerleri sorgulandı. Mahallelerde ise vatandaşların market alışverişleri için sokaklarda olduğu görüldü. Vatandaşlar, kurallara uymayanların ellerine aldıkları market poşetleri ile gezinti yaptıklarını öne sürdü.

'MARKET BAHANESİ İLE GEZENLERİ GÖRÜYORUM'

Alınan kısıtlama kurallarına uyulmadığını ifade eden Mehmet Ali Turhan, 'Hafta sonu çalıştığım için dışarıya çıkmak zorundayım. Marketlere ihtiyaçlarını karşılamak için gidenler de var tabi ama genellikle market bahanesi ile gezenleri görüyorum. Ben Beşirli'de oturuyorum. Beşirli'den ekmeğini alan, sahil boyu gezip, Ayasofya'dan dönüyor ve evine geri geliyor. Marketten ihtiyaç gören direk evine gitmiyor. Bazen bunalıp benim de yaptığım oluyor. Ama kısıtlamalara uyulmadığını görmek mümkün' dedi.

'YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMALAR MAHALLE ARALARINDA ÇOK OLUYOR'

Mahalle aralarında yürüyüş ve toplanmaların çok olduğunu söyleyen Ayşe Özsoy, 'Kısıtlamalar çok fazla uyulmuyor. Ben koronavirüs ülkemize girdiğinden beri çift maske kullanıyorum. Sokağa ihtiyacım dışında çıkmamaya özen gösteriyorum. Evim cadde üzerinde bir yerde. Çoğu zaman cama veya balkona çıkıyorum. Gördüğüm kadarı ile insanlar kurallara uymuyorlar. Halen daha maskesini çenesinin altında takan var. Mesafe kurallarına uymayanlar var. Eline market poşetini alan gezintiye çıkıyor. Büyük marketler açık ama mahalle marketleri kapalı. Mahalle aralarında yürüyüşler ve toplanmalar çok oluyor. Kurallara herkesin uyması gerekiyor' diye konuştu.

'UFAK TEFEK KAÇAKLAR OLABİLİYOR'

Gürkan Uzun ise, 'Kısıtlamalar devam ediyor. Vaka sayılarında artışlar var. Ben sağlık çalışanıyım. Bugün markete geldim, şimdi evime geri dönüyorum. Alınan tedbirler ve bu tedbirlere uyulması çok önemli. Benim gözlemlediğime göre Trabzonluların yüzde 90'ı kurallara uyuyor. Arada bir mahalle aralarında ufak tefek kaçaklar olabiliyor' şeklinde konuştu.