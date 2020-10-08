Son dakika haberleri! Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il ve 18 ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara yönelik düzenlenen denetimler yapıldığını belirtildi.

Denetimlere katılan 354 ekip ve bin 580 personelin sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında vatandaşlara uyarılarda bulunduğu ifade edildi.