Son dakika haberleri: Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il ve 18 ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara yönelik düzenlenen denetimler yapıldığını belirtti.

Ustaoğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, esnaf, vatandaşlar ve dolmuşların yolcu kapasitesini denetleyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Denetimlere katılan 306 ekip ile bin 594 personelin il ve 18 ilçe genelinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında vatandaşlara uyarılarda bulunduğunu kaydetti.