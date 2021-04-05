Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

TRABZON'da vefat eden bir kişi için düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanlarla ilgili taramayı sürdürürken, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Mart - 2 Nisan haftasında illere göre paylaştığı 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısında 278,24 olan rakamın 353,49'a yükseldiği Trabzon'da vaka artışları sürüyor. Kentte, Pelitli Mahallesinde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Evde düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanlarla ilgili taramayı sürdürürken, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

'TEMASLILAR İNATLA GİZLENİYOR'

Temaslıların inatla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 'İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslüman'ız ama peygamber efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 civarında vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim diğer insanlarda ihbarda bulunmadılar. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana filyasyon ekipleri gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar" dedi.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde 24 mahalledeki 61 evde uygulanan karantina tedbiri kaldırıldı.