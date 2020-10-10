Son dakika haberleri! Trabzon'da ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Sevinç Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Harmanlık mevkisindeki ormanlık alana sıçrayan yangın, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönümlük alandaki 7-8 noktada çıkan yangın sonucu, yaklaşık 5 hektarlık orman ve zirai alanın hasar gördüğü belirtildi.

Soğutma çalışmalarının ardından, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması yapılacağı bildirildi.