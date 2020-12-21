Son dakika haberleri: Trabzon'da salgın nedeniyle iş yükü artan çağrı karşılayıcılar asılsız ihbarlardan yakınıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trabzon'da salgın nedeniyle iş yükü artan çağrı karşılayıcılar asılsız ihbarlardan yakınıyor

21.12.2020 11:19
Son dakika haberleri: Trabzon'da salgın nedeniyle iş yükü artan çağrı karşılayıcılar asılsız ihbarlardan yakınıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Trabzon'un Yomra ilçesinde, acil çağrıların tek bir numara ve tek bir merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, asılsız aramaları süzerek sağlık, itfaiye, polis, orman ve jandarma ihbar hatlarının gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçiyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde, acil çağrıların tek bir numara ve tek bir merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, asılsız aramaları süzerek sağlık, itfaiye, polis, orman ve jandarma ihbar hatlarının gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçiyor.

İçişleri Bakanlığının, tüm acil çağrıların tek numara ve tek bir merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçireceği proje kapsamında 53 ilde uygulanan merkezlerden biri olan Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve polis ile ilgili çağrılara tek bir numara ve tek bir merkezden hizmet veriyor.

Toplam 140 kişinin istihdam edildiği merkezde, 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", vatandaşların dile getirdiği sorun, şikayet ve vaka bilgilerini aldıktan sonra ilgili birime yönlendiriyor.

Bu sayede asılsız ihbarları ve gereksiz aramaları eleyen görevliler, gerçek vaka bildirimlerini ilgili kurumların çağrı merkezlerine ileterek, olaylara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

Trabzon'da hizmete açıldığı 24 Haziran'dan bu yana yaklaşık 490 bin çağrının alındığı merkezde, yapılan aramaların 380 bininin asılsız ve gereksiz olduğu belirlendi.

Çağrı merkezi Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde vatandaşlara hizmet sağlıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arslan Malkoç, AA muhabirine, vakalara en kısa sürede ve hızda ulaşmak amacıyla tüm acil çağrıların tek numara ve merkezde toplandığını söyledi.

Malkoç, vakalara hızlı ve kısa sürede ulaşabilmek amacıyla her ay sonunda en kısa sürede en fazla çağrıyı alan personeli, teşvik için çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini ifade etti.

İlin turizm potansiyelini göz önünde bulundurarak çağrı karşılayan personele yabancı dil eğitimi verdiklerini belirten Malkoç, "Merkezimizde aynı anda 150 farklı numaradan çağrı alabilmekteyiz. Bugüne kadar merkeze 490 bin çağrı gelmiştir. Bu çağrıların 110 bini vakaya dönüşmüştür. 380 bini de asılsız ve gereksiz çağrıdır. Merkezimizde en büyük sorun asılsız ve gereksiz çağrıların fazlalığıdır. Önümüzdeki aylarda AFAD ve Sahil Güvenlik birimi de merkezimizde hizmet verecektir." dedi.

Malkoç, asılsız çağrıları engellemek adına çeşitli faaliyetler yaptıklarına işaret ederek, "Cuma hutbelerinde zaman zaman vaizlerimiz tarafından halkımıza gereksiz ve asılsız çağrı yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Gelen çağrıları aza indirmek amacıyla broşürler ve pankartlar hazırlatarak bilbordlara ilan tahtalarına ve kamu kuruluşlarına asmak için çalışma başlattık." diye konuştu.

Çağrı sayılarının pandemi nedeniyle her geçen gün arttığına dikkati çeken Malkoç, "Personelimiz büyük özveriyle vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Özellikle Trabzon Valimiz de bizzat konuyla yakından ilgileniyor." ifadesini kullandı.

"Günlük 6 bine kadar çağrı gelmekte"

Malkoç, vatandaşın mağdur olmaması için gerektiğinde personel takviyesi de yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Günlük 6 bine kadar çağrı gelmekte. Özellikle son aylarda pandemiyle ilgili değişik sorular geliyor. Merkezi arayan vatandaşlarımız genellikle sokağa çıkma kısıtlaması, ikametini değiştirmek, telefonunun pin kodu gibi soruların yanında hayvanı hastalananlar, çocuğu yanlış arayanlar, cep telefonu cebindeyken kendiliğinden arayanlar şeklinde farklı durumlarla karşılaşıyoruz."

Merkeze gelen gereksiz ve asılsız çağrıların incelenerek yasal işlem uygulandığını kaydeden Malkoç, "Merkeze gelen hiçbir çağrı karşılıksız bırakılmıyor. Sağlıklı iletişim sağlanmayan vatandaşlara geri dönüş sağlıyoruz. Tüm çağrılar kalite kontrol birimimiz tarafından dinlenerek gerekli işlemler yapılıyor." dedi.

Malkoç, bu zor dönemde vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını, şu ana kadar bir aksaklık yaşamadıklarını dile getirerek, 7/24 çalışan personelin Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmet vermelerini sağladıklarını aktardı.

Aynı zamanda merkez bünyesinde oluşturdukları spor ve sosyal aktivite alanlarında personele çeşitli faaliyet imkanı sunduklarını kaydeden Malkoç, kendilerini rahatlatmak adına molalarda spor alanları oluşturarak, stres atmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezin sağlık biriminde görevli acil tıp teknisyeni Berat Uçar da ellerinden geldiği kadar vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, salgın süreciyle vatandaşların sorularının da fark gösterdiğini ifade etti.

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Trabzon, İtfaiye, Yomra, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trabzon'da salgın nedeniyle iş yükü artan çağrı karşılayıcılar asılsız ihbarlardan yakınıyor - Son Dakika


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