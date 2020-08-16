Son dakika haberleri! Trabzon'da sel ve heyelanların ardından yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanın ardından temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Of ve Hayrat ilçelerinde, 14 Ağustos Cuma günü etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı mahallelerde sel ve heyelanlar meydana geldiği hatırlatıldı.

Heyelanın yaşandığı ilk günden itibaren halkın ulaşımını sağlamak için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, her iki ilçede kapanan 22 mahalle yolunun 21'inde ulaşımın sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ara yollarda çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, henüz açılmayan yollar için de alternatif güzergahlar belirlendiği ifade edildi.

TİSKİ ekiplerinin de su sorunu yaşanan mahallelerde arızaların giderilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, birçok mahalleye su verildiği, diğer mahallelerde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.