Son dakika haberleri: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerimizin ihlaline müsamaha göstermeyiz. Kararlıyız, hedef 0 vaka." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 171 kişiye 406 bin 466 lira para cezası verildiğini belirtti.